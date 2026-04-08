Impronte Punto Famiglie”: dal 9 al 12 aprile una serie di eventi dedicati alla famiglia

CAMPI BISENZIO – Impronte Punto Famiglie annuncia l’organizzazione di una serie di eventi e iniziative in programma dal 9 al 12 aprile, pensati per coinvolgere famiglie, bambini, ragazzi e adolescenti in momenti di incontro, confronto e condivisione. Il calendario prevede appuntamenti per tutte le età: dai più piccoli agli adulti; tuttavia il filo conduttore dell’edizione […]

CAMPI BISENZIO – Impronte Punto Famiglie annuncia l’organizzazione di una serie di eventi e iniziative in programma dal 9 al 12 aprile, pensati per coinvolgere famiglie, bambini, ragazzi e adolescenti in momenti di incontro, confronto e condivisione. Il calendario prevede appuntamenti per tutte le età: dai più piccoli agli adulti; tuttavia il filo conduttore dell’edizione di quest’anno sarà il periodo adolescenziale, una fase delicata e fondamentale della crescita, che sarà approfondita attraverso attività formative e culturali, laboratori, incontri e spazi di dialogo dedicati. L’obiettivo è offrire strumenti, spunti di riflessione e occasioni di confronto per comprendere meglio i bisogni, le sfide e le risorse dei ragazzi di oggi.

“Iniziative come questa contribuiscono a sostenere il dialogo tra generazioni e a costruire una comunità più coesa, inclusiva e attenta – ha dichiarato l’assessore Lorenzo Ballerini -. Un appuntamento che rappresenta un’importante occasione per rafforzare la rete educativa del territorio, creare spazi di confronto e sostenere il dialogo tra generazioni, promuovendo una comunità più coesa e attenta ai bisogni dei ragazzi”.

I protagonisti saranno i ragazzi con le proprie famiglie al fine di favorire il dialogo intergenerazionale coadiuvati dai professionisti ed

esperti del settore educativo, psicologico e sociale. Impronte Punto Famiglie invita tutta la cittadinanza della SdS Fiorentina Nord Ovest dei comuni di Sesto Fiorentino, Scandicci, Campi Bisenzio, Vaglia, Signa, Calenzano e Lastra a Signa a partecipare a questi giorni ricchi di opportunità, pensati per costruire insieme una comunità più attenta, inclusiva e consapevole.