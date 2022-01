In bicicletta dalla Rocca Strozzi a Gonfienti: con la passerella sulla Marina la pista ciclabile inizia a prendere forma

CAMPI BISENZIO – La posa del primo ponte-passerella sulla Marina, sta dando forma alla nuova pista ciclopedonale che collegherà la Rocca Strozzi all’area archeologica di Gonfienti. “I lavori – spiegano dal Comune di Campi – procedono a ritmo serrato, dando già l’idea di come cambierà questa zona di Campi una volta completato il progetto. La possibilità di spostarsi lungo il fiume e di viverne gli spazi è sempre più concreta: nel prossimo mese sarà varata anche la passerella Santa Maria-Via delle Corti, infrastruttura fondamentale per legare ancora di più il tessuto cittadino, trasformando una barriera fisica in uno strumento di collegamento. Entro l’estate, tutto questo sarà ultimato”.

Il progetto è stato finanziato con 2.050.000 euro e darà vita a un percorso che attraversa la storia della città e che valorizza il suo essere un’area attrattiva e ricca di valore storico-archeologico, capace di richiamare l’attenzione di turisti e appassionati. “Sono molto soddisfatto – dice l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero – di come stanno procedendo i lavori e presto potremo riappropriarci anche delle sponde del Bisenzio, come zona bella da vivere per tutta la comunità. Come amministrazione abbiamo deciso di fare il punto sui tanti cantieri della nostra Città in modo da tenere sempre informati i cittadini sullo stato dell’arte”. “Questo progetto – ha aggiunto il sindaco Emiliano Fossi – unisce la mobilità sostenibile con le attrattive storico-archeologiche del nostro territorio, ed è proprio questo il nostro ideale di città, quello che abbiamo messo al centro del nostro agire politico e amministrativo”.