“In classe di mia figlia alla materna ci sono gli scarafaggi”: la denuncia di una mamma. Il Comune: “Stiamo intervenendo”

SIGNA – A lanciare l’allarme è la mamma di una bambina di 5 anni che frequenta la scuola materna di Signa. “Quella che abbiamo riscontrato di recente – ci scrive – è una situazione igienico-sanitario precaria nella classe di mia figlia. Provocata dalla presenza di scarafaggi. E’ passato più di un mese da quando abbiamo segnalato il problema alla dirigenza scolastica e al Comune di Signa. Ma hanno fatto solo qualche sopralluogo con delle “trappoline”. I bambini, fra l’altro, non sono stati nemmeno spostati in altra classe se non per l’ora del pranzo. E sono costretti a condividere quotidianamente con gli scarafaggi i loro astucci, i loro giochi e tutto il materiale di cui necessitano”. E ancora: “Non è stata fatta alcuna disinfestazione in maniera seria. Il problema è grave e ne va della salute dei nostri figli”.

“L’ufficio ambiente – dicono dal Comune di Signa – ha avviato gli interventi necessari in collaborazione con Alia e sta monitorando attentamente la situazione. Al momento, sono stati effettuati trattamenti specifici dagli operatori Alia e sono previsti ulteriori interventi per garantire una risoluzione definitiva del problema nel più breve tempo possibile. La disinfestazione di questa specie non è fattibile con un unico intervento perché va fatta su almeno due generazioni che si possono nel frattempo essere formate”.