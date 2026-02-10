In moto nel Mugello, ma un cinghiale gli attraversa la strada e lo sbalza per terra. Muore ventinovenne

BARBERINO DEL MUGELLO – Questa mattina, intorno alle 11.30, un giovane motociclista di 29 anni, residente a Vaiano, è rimasto vittima di un incidente nel Comune di Barberino del Mugello. Secondo quanto ricostruito, il centauro si è scontrato con un cinghiale che improvvisamente gli ha attraversato la strada, venendo colpito con tale forza da sbalzarlo […]

BARBERINO DEL MUGELLO – Questa mattina, intorno alle 11.30, un giovane motociclista di 29 anni, residente a Vaiano, è rimasto vittima di un incidente nel Comune di Barberino del Mugello. Secondo quanto ricostruito, il centauro si è scontrato con un cinghiale che improvvisamente gli ha attraversato la strada, venendo colpito con tale forza da sbalzarlo fuori dalla carreggiata per quasi due metri. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario, hanno recuperato l’uomo. Sul luogo è giunto anche l’elisoccorso Pegaso. Nonostante i tentativi di rianimazione, al termine delle manovre il medico ha purtroppo solo constatarne il decesso.