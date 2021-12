In Salablu la presentazione dell'”Atlante delle guerre” con la sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze

SIGNA – E’ in programma questa sera alle 21 in Salablu a Signa (in via degli Alberti) la presentazione della decima edizione dell’”Atlante delle guerre”. L’iniziativa è organizzata dalla sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze con la collaborazione di Anpi e il patrocinio del Comune di Signa. E, in particolare, si parlerà dell’attuale situazione […]

SIGNA – E’ in programma questa sera alle 21 in Salablu a Signa (in via degli Alberti) la presentazione della decima edizione dell'”Atlante delle guerre”. L’iniziativa è organizzata dalla sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze con la collaborazione di Anpi e il patrocinio del Comune di Signa. E, in particolare, si parlerà dell’attuale situazione in Afghanistan.

Saranno presenti Alice Pistolesi, giornalista di “Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo”, Silvia Carradori, attivista della Marcia mondiale delle donne, e Martina Bruschi, responsabile comunicazione per Emergency. Per partecipare è necessario il Green Pass, info: sez.lesigne@socicoop.it