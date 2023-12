In tanti alla festa di Natale dell’Atletica Campi, fra beneficenza, programmi e nuovi arrivi

CAMPI BISENZIO – E’ stato davvero un evento speciale la serata di saluti per gli auguri di Natale ai bambini e alle bambine dei Centri di avviamento allo sport dell’Atletica Campi a cui ha partecipato anche il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, che ha ringraziato la società “per il supporto dato durante i giorni seguenti l’alluvione, quando l’impianto coperto dello stadio Zatopek è stato trasformato in una sorta di struttura logistica di supporto per le popolazioni e i soccorritori, grazie anche ai tanti volontari della stessa società del presidente Riccardo Bicchi che hanno dato il loro contributo”. Insieme a lui l’assessore allo sport David Baldazzi, che ha voluto mettere in rilievo anche “i successi organizzativi della società che anche quest’anno ha portato alto il nome di Campi Bisenzio con eventi che hanno attratto e fatto stazionare a Campi appassionati, atleti e tecnici provenienti da tutta la Toscana e da tutta Italia”.

Nel corso della serata sono state presentate, e messe in vendita per beneficenza, tre pubblicazioni: due realizzate dal padre missionario Pasquale Castrilli, dell’associazione “Preti sempre di corsa”, Missionari OMI editrice; una delle due dal titolo quasi omonimo: “Preti (sempre) di corsa”, storie di 15 sacerdoti che abbinano alla vocazione la passione per l’atletica e la corsa (tra cui lo stesso autore). L’altra dal titolo “Evangelii Gaudium”, che narra de “La staffetta dei sacerdoti runners sulle pendici dell’Etna”, come da sottotitolo. I proventi ricavati sono destinati alle popolazioni del sud del Mondo. L’altra pubblicazione promossa e presentata è un istant book dal titolo “Giorni di fango” che ripercorre storie e scene proprio della recente alluvione a Campi Bisenzio, con le foto di Debora Conti e Anna Maria Romoli e i testi di Enrico Pasquetti: in questo caso i proventi vanno proprio agli alluvionati.

Il presidente della società Riccardo Bicchi, affiancato dal vice-presidente Simone Ballerini e dal direttore tecnico Alessandro Balli hanno invece fotografato il momento della società. Quasi 400 i tesserati tra atleti delle varie categorie, podisti, tecnici e gli iscritti ai vari corsi di ginnastica dolce, di cui almeno 300 che frequentano costantemente l’impianto, tra cui una decina di atleti di caratura nazionale. E’ stato anticipato che il prossimo anno, a luglio, a Campi Bisenzio è stata assegnata dalla Fidal l’organizzazione della Finale oro del Campionato italiano di società Under 18, quella che assegnerà gli scudetti, dopo che la scorsa estate è stata fatta la “prova generale” (con promozione a pieni voti) con la Finale argento. Due invece gli impegni imminenti: domenica 14 gennaio torna il Trofeo Martiri di Valibona, una delle gare podistiche più ricche di storia, con partenza e arrivo allo stadio Zatopek. Domenica 25 febbraio invece l’Atletica Campi tornerà a organizzare un evento di corsa campestre: “Si torna a gareggiare – annunciano con orgoglio dalla società – a Villa Montalvo, fatto non scontato e di particolare significato perché parte del parco è ancora pervasa dal cantieri per ripristinare l’argine e bonificare il terreno dopo l’alluvione. Si gareggerà per assegnare i titoli toscani individuali assoluti di cross corto sui 4 chilometri e i titoli toscani di società e individuali del settore promozionale (la logistica sarà in parte diversa da quella consueta ma la società gialloblu è già pronta a raccogliere anche questa sfida)”.

La festa è poi proseguita con un omaggio speciale a due ragazze della società che sono in dolce attesa: Laura Ferraro, anima dei tecnici del settore giovanile, ha sospeso da qualche giorno l’attività sul campo. A breve, poi, a implementare nel modo più diretto il vivaio della società, toccherà anche alla consigliera Giulia Piattelli. La serata si è conclusa con la ricca merenda per tutti (ragazzi, tecnici e genitori) con tanto di fuochi d’artificio sparati dalla tribuna dello stadio Zatopek. Il tutto con la convinzione generale che l’anno in arrivo segnerà una nuova ripartenza, verso ulteriori successi in tutti i campi, per l’Atletica Campi e per Campi Bisenzio.