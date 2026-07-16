Inaugurato il fontanello di Publiacqua al Neto

SESTO FIORENTINO – È stato inaugurato il fontanello di via Leopardi al Neto, il quinto che Publiacqua installa a Sesto Fiorentino. I fontanelli già installati a Sesto Fiorentino (zona Zambra, via Scarpettini, viale Gramsci, Piazza Mahbes) hanno fin qui riscosso un grande successo presso i cittadini erogando dal 2017 al 2025 oltre 13,8 milioni di litri di acqua. All’inaugurazione l’assessore Francesco Chini e il presidente di Publiacqua Nicola Perini. Numeri che non rappresentano un unicum o una eccezione visto che sono in linea con quanto fatto registrare dagli altri fontanelli. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, infatti, i fontanelli installati, hanno erogato, nel periodo dal 2017 al dicembre 2025, poco meno di 379 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 252 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 79 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

“Oggi portiamo un nuovo servizio in uno dei quartieri più importanti e popolosi della nostra città. – dice il sindaco Damiano Sforzi – In questi anni i fontanelli sono entrati nella quotidianità di tantissime famiglie, che hanno cambiato le proprie abitudini riducendo il ricorso all’acqua in bottiglia. Dai nostri rubinetti, anche a casa, esce già un’acqua sicura e di ottima qualità, di cui i fontanelli valorizzano ulteriormente le caratteristiche organolettiche. Un grazie va quindi a Publiacqua, che da anni porta avanti questa iniziativa sul nostro territorio con grande successo, e agli uffici dell’assessorato all’ambiente, il cui lavoro ci permette oggi di aggiungere un nuovo tassello alle scelte del nostro Comune in direzione della sostenibilità”. “I fontanelli sono sempre più apprezzati dai cittadini, e con piacere contribuiamo a diffonderli ancora di più. – afferma il presidente di Publiacqua Nicola Perini – Anche perché svolgono un ruolo importante per far capire a tutti che l’acqua del pubblico acquedotto è buona e fa risparmiare, perché è sana e non ha bisogno della plastica per essere trasportata. L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per spesa per l’acqua in bottiglia, che vuol dire costi per acquistarla, per smaltire i rifiuti, e un costo per l’ambiente. Vogliamo che, anche grazie a questo fontanello, cresca nei nostri cittadini quella consapevolezza che può far ridurre l’uso della plastica e far essere orgogliosi di quella che arriva dal rubinetto”.