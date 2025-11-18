Incendio in un’abitazione di San Donnino, muore una donna

CAMPI BISENZIO – Tragedia questa mattina a San Donnino a causa di un incendio divampato in un’abitazione in via del Fosso Secco, poco prima di immettersi in via Pistoiese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Firenze, Calenzano e Firenze Ovest. L’allarme poco dopo le 11 quando dall’abitazione è iniziato a […]

CAMPI BISENZIO – Tragedia questa mattina a San Donnino a causa di un incendio divampato in un’abitazione in via del Fosso Secco, poco prima di immettersi in via Pistoiese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Firenze, Calenzano e Firenze Ovest. L’allarme poco dopo le 11 quando dall’abitazione è iniziato a uscire del fumo. Una volta arrivati a San Donnino, con due squadre e un’autoscala, i Vigili del fuoco hanno fatto ingresso nella casa per cercare la donna che viveva al suo interno e che è stata ritrovata nei pressi di una finestra, mentre la seconda squadra si è occupata di spegnere l’incendio. La donna, 86 anni, è stata affidata al personale sanitario della Misericordia di Sesto Fiorentino che purtroppo ne ha constatato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Signa e della Stazione di Campi Bisenzio.

Su quanto successo a San Donnino il sindaco Andrea Tagliaferri e tutta l’amministrazione comunale esprimono “profondo cordoglio per la tragica scomparsa della signora E.N., deceduta a causa dell’incendio nella sua abitazione. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera vicinanza ai familiari e alle persone care, colpite da una perdita così improvvisa e drammatica”.