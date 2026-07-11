Incendio nell’area della Castellina. Intervento della Racchetta

SESTO FIORENTINO – Un incendio si è sviluppato attorno alle 13 nell’area verde della Castellina. La zona che è andata a fuoco è l’ex zona barbecue in via di Carmignanello. Sul posto sono intervenuti i volontari della Racchetta di Sesto Fiorentino che hanno messo l’area sotto controllo e spento l’incendio in breve tempo.