Incontri con gli autori della Libreria Rinascita all’arena della Lucciola

SESTO FIORENTINO – Visibilmente emozionato, il sindaco Damiano Sforzi ha esposto, nel consiglio comunale di insediamento ieri pomeriggio, le linee di mandato. “Fare questo intervento da sindaco per l’illustrazione delle linee di mandato è veramente emozionante perché è il coronamento di una vita di impegno politico e amministrativo a servizio della mia città e della mia […]