SESTO FIORENTINO – Proseguono gli incontri letterari promossi dalla Libreria Rinascita Ubik nell’arena estiva della Lucciola di piazza IV Novembre. Lunedì 15 giugno alle 18 Sabrin Hasbun parlera del suo libro “Tutte le canzoni della pioggia ci rinoscono”. “Una storia che spazia lungo cinquant’anni e due continenti. Un racconto intimo e potente che attraversa confini geografici e identitari esplorando il dolore di sentirsi sempre “nel mezzo” ma anche la possibilità di costruirsi, nonostante tutto, una nuova forma di appartenenza fatta di memoria, resistenza e amore”. Mercoledì 17 giugno alle 18 arriverà Mirko Zilahy con il suo libro “Il giardino delle ombre”, un giallo intenso nel mondo dell’arte con il ritorno di Nemo Sperati capace di leggere la scena del crimine come un quadro d’autore.
Incontri con gli autori della Libreria Rinascita all’arena della Lucciola
SESTO FIORENTINO – Proseguono gli incontri letterari promossi dalla Libreria Rinascita Ubik nell’arena estiva della Lucciola di piazza IV Novembre. Lunedì 15 giugno alle 18 Sabrin Hasbun parlera del suo libro “Tutte le canzoni della pioggia ci rinoscono”. “Una storia che spazia lungo cinquant’anni e due continenti. Un racconto intimo e potente che attraversa confini geografici […]