Iniziati i lavori del progetto del Comune con Sds nord ovest “Sesto è Casa”

SESTO FIORENTINO – Sono iniziati i lavori del progetto “Sesto è Casa” per la realizzazione diun nuovo appartamento in via Fratelli Bandiera. La nuova casa sarà accessibile e gestita dall’associazione Coala. Il progetto è promosso dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla SdS Fiorentina Nord Ovest e realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana nell’ambito […]

SESTO FIORENTINO – Sono iniziati i lavori del progetto “Sesto è Casa” per la realizzazione diun nuovo appartamento in via Fratelli Bandiera. La nuova casa sarà accessibile e gestita dall’associazione Coala. Il progetto è promosso dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla SdS Fiorentina Nord Ovest e realizzato grazie al finanziamento della Regione Toscana nell’ambito dell’avviso pubblico dedicato all’accessibilità universale. L’appartamento sarà un luogo dove sviluppare un percorso di vita autonoma, condividere le attività quotidiane, partecipare a laboratori e costruire nuove relazioni, mantenendo un legame diretto con il centro e con la vita della città. L’investimento complessivo è di circa 120mila euro; la fine dei lavori è prevista per il prossimo autunno. “Dopo l’avvio dei lavori delle scorse settimane, è stata individuata l’associazione che gestirà questo nuovo spazio che permetterà agli ospiti di arricchire la propria esperienza di vita autonoma connettendosi con facilità con i principali centri della vita sociale e culturale di Sesto Fiorentino – afferma l’assessore al sociale Massimiliano Kalmeta – Siamo particolarmente orgogliosi di mettere un ulteriore tassello nella creazione di una città per tutti”.