Intercity Winter al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Approda al Teatro della Limonaia Intercity Winter. Il 24 e il 25 febbraio alle 20.30 sarà in scena la nuova produzione “De Profundis. The Sound of silence” con Dimitri Milopulos da De Profundis di Oscar Wilde, in prima assoluta. “A qualche anno dalla prima versione, con l’importante distacco a cui solo il tempo può portare, – spiega Milopulos – ho sentito il bisogno di affrontare nuovamente quelle pagine, allontanandole da me per avvicinarmi ancora di più, allontanando perfino il suo autore per poterle rendere autonome e universali. Così nasce questa nuova, e assolutamente diversa dalle precedenti, versione di questa privata lettera, che mi troverà anche sul palco nelle vesti di “quel” uomo”.

Il 2 e 3 marzo alle 21.15 torna la nuova edizione di Sesto Jazz Festival a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti in collaborazione con Music Pool- Network Sonoro e Ass. Cult. Teatro della Limonaia. Anche nel 2024 Sesto Jazz Festival non tradirà le attese di tutti gli appassionati della musica afro-americana che da anni seguono con crescente interesse questa importante rassegna organizzata dalla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” e collocata all’interno della programmazione di Intercity Winter. Il 2 e il 3 marzo sul palcoscenico del Teatro della Limonaia si avvicenderanno artisti di caratura internazionale e giovani di grande talento con una serie di proposte che, insieme alle consuete manifestazioni collaterali come i concerti aperitivo e le master-class, offriranno una affascinante panoramica dello “stato dell’arte” del Jazz di oggi. Il 2 marzo sarà la volta di Toninho Horta Quartet (Toninho Horta – chitarra, voce, Pietro Tonolo – sax tenore, sax soprano, flauto, Alfredo Paixao – basso elettrico,Jorge Rossy – batteria); il 3 marzo Francesco Ponticelli Megapascal (Samuele Cyma – voce, Enrico Zanisi – pianoforte, Francesco Ponticelli – contrabbass, Giovanni Jacovella – batteria).

Un appuntamento importante con il teatro, in prima sssoluta, sarà il 9 marzo alle 20.30 con la seconda edizione di Tondelli Reading a cura di Bruno Casini e Cricket’s Lullaby. Ingresso gratuito su prenotazione. Tondelli Reading è un appuntamento annuale di Intercity Winter dell’associazione culturale Teatro della Limonaia. Tondelli Reading è una serata di letture e non solo, un happening dedicato allo scrittore emiliano, in occasione della 3a edizione rivista e ampliata di Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80 a cura di Bruno Casini (Interno4 edizioni). Partecipano: Alessandro Agostinelli (Festival del Viaggio), Annamaria Ricci e Silvia Orlandi, Sara Modesti (Cricket’s Lullaby), Nicola Vannini (Soul Hunters), Vincenzo Striano (Hottanta Remix), Patrizia Asproni (Culture manager), Stefano Magnaschi (Cricket’s Lullaby), Luca Locati Luciani (Centro Documentazione Aldo Mieli Carrara), Michele Rossi (Gabinetto Viesseux), Roberta Perugini (Libraccio Firenze), Dorothea Bruno, Andrea Sbandati (Hottanta Remix), Dimitri Milopulos (regista), Cesare Pergola (artista e regista), Antonella De Pascale (artista), Barbara Pignotti (attrice), Valerio Aiolli (scrittore), Bruno Casini (scrittore), Andrea Rega (attore), Giovanni Bogani (Critico Cinematografico e scrittore). Special guest: Crichet’s Lullaby in un concerto dedicato a Brian Eno. in collaborazione con Music Pool e Hottanta Remix Sara Modesti (voce), Stefano Magnaschi (basso), Giacomo Aloigi (piano e synth) saranno accompagnati sul palco da Tommaso Damianou (chitarre). Il 10 mazo alle 20.30 in prima regionale Antonello Taurino in “Comedian. Quasi uno stand-up Comedy Show” di Carlo Turati e Antonello Taurino, regia di Antonello Taurino. E poi il 23 e il 24 marzo alle 20.30 la nuova produzione “Star la voce umana” con Valentina Banci, da Jean Cocteau, scene, luci e regia Dimitri Milopulos, assistente alla regia Marta Giusti.