Italia Viva Signa: “Alle politiche un buon risultato, suddiviso tra Firenze e i Comuni della Piana”

SIGNA – Italia Viva Signa rivendica il risultato alle ultime elezioni politiche ottenuto insieme ad Azione: “Un bel risultato, un importante punto di partenza per una proposta politica nata poco più di un mese fa che ha già riscosso il consenso di più di due milioni di persone. Un mese di campagna elettorale bella e intensa, vissuta Comune per Comune, territorio per territorio. I nostri migliori auguri a tutti i nostri parlamentari perché da oggi dovrà partire un grande lavoro in Parlamento per riaffermare i valori e le proposte di buon governo che ci hanno animato in questi mesi ma anche in Regione, nei Comuni e sui territori dove abbiamo costruito proposte e relazioni. Il 9,32 di consenso ottenuto come media in Toscana dal Terzo Polo è suddiviso fra il 15 per cento di Firenze e il 10 nell’intera Piana e ci consegna una grande responsabilità. Saremo protagonisti e determinanti anche nelle prossime sfide elettorali, a partire dalle comunali a Campi Bisenzio e a seguire nel Comune di Signa dove abbiamo ottenuto il 9,09: 865 voti per il Senato e 815 per la Camera dei deputati. Noi ci rimettiamo in cammino, convinti che ci sia ancora tanto da fare e grati a tutti gli amici che vorranno condividere con noi questa nuova avventura”.