La ballerina 13enne Mia Latini ricevuta dalla vicesindaca Pecchioli

SESTO FIORENTINO – Mia Latini la la giovanissima ballerina sestese che a soli tredici anni ha già calcato le scene del Teatro dell’Opera di Budapest e che a febbraio salirà sul palco del Teatro La Fenice di Venezia con “Lo Schiaccianoci”, è stata ricevuta dalla vicesindaca Claudia Pecchioli. “È stato un piacere e un onore incontrare Miainsieme alla sua famiglia e condividere con lei il racconto della sua passione per la danza, fatto di impegno, di dedizione, ma ricca di soddisfazioni nonostante la giovane età – afferma Pecchioli – A lei ho fatto le congratulazioni a nome mio e di tutta la nostra città, insieme all’augurio di proseguire in questo suo percorso artistico e di crescita che rende un po’ orgogliosa anche la nostra Sesto”