La conferma arriva dal Consorzio LaMMa: ci aspetta un’altra ondata di calore. In Toscana massime fino a 37-38 gradi

CAMPI BISENZIO – Come scrive il Consorzio LaMMa sulla propria pagina Facebook, a partire da domani, lunedì 13 luglio, ci aspetta un’intensificazione del caldo su tutta l’Italia, sebbene già oggi siano attesi valori prossimi ai 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Proprio l’isola sarà l’epicentro della nuova ondata di calore con temperature massime che tra martedì e venerdì portando raggiungere, nell’entroterra, i 42-43 gradi (non esclusi picchi fino a 44). Non andrà meglio sul resto d’Italia, con massime prossime ai 40 gradi nelle zone interne del centro e del sud e in Pianura Padana, soprattutto a sud del Po. Da mercoledì i 40 gradi potranno essere superati anche in Sicilia e in Puglia. In Toscana massime fino a 37-38 gradi nelle zone interne di pianura, fino a 30-32 sulla costa. Leggermente meno esposto, almeno inizialmente, l’estremo nord est (Trentino, Alto Adige e alto Veneto e Friuli settentrionale) dove potranno transitare, martedì, dei temporali anche forti. Minime quasi dovunque superiori ai 20 gradi (collina, pianure e coste)