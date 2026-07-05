La lenza gli si impiglia nell’acqua e vuole “liberarla”. Ma non ce la fa. Il corpo ritrovato dopo ore

SIGNA – E’ stato ritrovato senza vita l’uomo di 53 anni, di nazionalità cinese, ma residente a Campi Bisenzio, che questa mattina era scomparso in un lago nell’area dei Renai (esterna al parco, dove sono vietate sia la pesca che la balneazione). Per cause ancora da chiarire, l’uomo sarebbe finito in acqua per liberare la lenza […]

SIGNA – E’ stato ritrovato senza vita l’uomo di 53 anni, di nazionalità cinese, ma residente a Campi Bisenzio, che questa mattina era scomparso in un lago nell’area dei Renai (esterna al parco, dove sono vietate sia la pesca che la balneazione). Per cause ancora da chiarire, l’uomo sarebbe finito in acqua per liberare la lenza della propria canna da pesca rimasta impigliata sul fondale del lago. Da quel momento, però, non è più riemerso in superficie, inghiottito dall’acqua davanti agli occhi impotenti di chi si trovava in zona. A lanciare l’allarme un amico che era con lui, che ha chiamato i soccorsi e un mediatore culturale che a sua volta ha contattato il 112. E’ successo tutto poco dopo le 13: sul posto si sono attivati i Vigili del fuoco di Firenze con un gommone, il nucleo sommozzatori di Livorno e i Carabinieri della Compagnia di Signa. Purtroppo, dopo un paio d’ore, il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita.