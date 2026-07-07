“La Provincia dei pratesi” arriva nei comuni del territorio: tre appuntamenti per raccontare trent’anni di storia, identità e futuro

PRATO – Dopo la presentazione ufficiale, “La Provincia dei pratesi. Un bene tra memoria e futuro” esce dalle sale istituzionali per incontrare i cittadini direttamente nei Comuni del territorio. Il volume, promosso dalla Provincia di Prato in occasione del trentesimo anniversario della sua nascita effettiva, avvenuta con le prime elezioni del 1995, sarà infatti protagonista di un ciclo di presentazioni a Montemurlo, Vernio e Carmignano. L’iniziativa nasce dalla volontà della Provincia di condividere con l’intera comunità un progetto editoriale di grande valore storico e civile, coordinato da Zaira srl, la società fondata dal giornalista Gianni Rossi, che ne ha curato la realizzazione. Un’opera che ripercorre la storia dell’ente provinciale, il suo ruolo nello sviluppo del territorio e le prospettive future, offrendo una riflessione sul valore della Provincia come istituzione e come elemento di identità collettiva. Il calendario delle presentazioni prevede tre appuntamenti: venerdì 10 luglio, alle 21.15, a Villa Giamari (piazza Don Milani 1) a Montemurlo, con il sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia Simone Calamai e il curatore Gianni Rossi; venerdì 17 luglio, alle 21.15, nel Chiostro di Palazzo Bardi (piazza del Comune) a San Quirico di Vernio, con il presidente Simone Calamai, Gianni Rossi e il sindaco di Vernio Maria Lucarini; martedì 28 luglio, alle 21.15, al Giardino dell’Agrifoglio (piazza Matteotti 1) a Carmignano, con il presidente Simone Calamai, Gianni Rossi e il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. “Abbiamo voluto che questo libro non rimanesse soltanto una pubblicazione celebrativa, ma diventasse un’occasione di incontro e di confronto con le comunità del nostro territorio, – dice il presidente della Provincia Simone Calamai – per questo abbiamo scelto di portarlo nei Comuni, perché la storia della Provincia è la storia di tutti i pratesi. Celebrare questi trent’anni significa ripercorrere un cammino condiviso, valorizzare il lavoro svolto e riflettere sul ruolo che la Provincia continua a svolgere al servizio dei cittadini. Questo volume custodisce memoria, identità e prospettive future: è un patrimonio che appartiene a tutto il territorio ed è giusto condividerlo con chi quel territorio lo vive ogni giorno”.