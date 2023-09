La Pubblica Assistenza di Signa assume un “Autista-soccorritore/necroforo”: via alla selezione

SIGNA – La Pubblica Assistenza di Signa vuole incrementare il proprio organico di personale dipendente. A tal fine è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un dipendente, profilo professionale “Autista-soccorritore/necroforo” , inquadramento giuridico categoria C, posizione economica C1, del Ccnl Anpas, con impiego a tempo pieno e determinato per […]

SIGNA – La Pubblica Assistenza di Signa vuole incrementare il proprio organico di personale dipendente. A tal fine è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di un dipendente, profilo professionale “Autista-soccorritore/necroforo” , inquadramento giuridico categoria C, posizione economica C1, del Ccnl Anpas, con impiego a tempo pieno e determinato per la durata di un anno, con possibilità di successiva proroga fino a complessivi due anni e/o conversione a tempo indeterminato. Il testo dell’avviso e tutte le informazioni possono essere consultati sull’apposita pagina del sito Internet dell’associazione al seguente link: https://www.pasigna.it/associazione/articolo/473/selezione-pubblica-per-lassunzione-di-un-dipendente-autista-soccorritore-necroforo-cat-c1-a-tempo-pieno-e-determinato/scadenza-avviso-15-ottobre-2023-.html

Per partecipare occorre inviare a mezzo posta elettronica (all’indirizzo concorsi@pasigna.it) oppure via Pec (all’indirizzo pasigna@pec.pasigna.it ) la domanda di partecipazione alla selezione (modulo disponibili sul sito Internet all’apposita pagina) da inviare entro le 23.59 di domenica 15 ottobre. Alla domanda dovranno essere obbligatorie allegate il proprio Curriculum Vitae indicante le proprie esperienze formative e professionali e la fotocopia della patente di guida.

Per partecipare alla selezione è necessario, tra gli altri requisiti indicati in dettaglio nell’avviso, essere in possesso: della patente di guida categoria B in corso di validità, conseguita da almeno tre anni, di attestato di soccorritore livello avanzato in regola con in riaddestramenti biennali, di attestato abilitante all’utilizzo di defibrillatore semi-automatico (DAE) in corso di validità (corso Blsd). L’attività lavorativa, invece, è ripartita nei seguenti due profili: Autista-soccorritore, che comprende l’attività di guida dei mezzi di soccorso e di soccorritore nell’ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 e del trasporto sanitario e sociale. In tale attività rientra anche l’attività di centralino, informazione all’utenza, controllo, pulizia e sanificazione degli automezzi, attività connessa alla programmazione e rendicontazione dei servizi svolti; e necroforo, che comprende le attività connesse al servizio di onoranze funebri, in particolare il supporto al personale esperto per la preparazione della salma, la guida del carro funebre e la cura di quanto connesso all’espletamento del servizio funebre.

La selezione consisterà in una prova orale/attitudinale consistente in un colloquio sulle materie indicate dettagliatamente nell’avviso di selezione, compresa l’esecuzione di manovre pratiche, nella valutazione delle capacità dei candidati riguardo le relazioni interpersonali e nella valutazione attitudinale del candidato. Nel corso della prova orale verranno anche accertate e valutate le capacità e le competenze di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi eventualmente anche mediante una verifica operativa; valutazione dei titoli formativi, culturali e delle esperienze precedenti. Per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo concorsi@pasigna.it, non saranno date informazioni telefoniche o di persona.