“La Signa che vorrei”: Salablu sold out per la serata conclusiva del concorso letterario. Nel ricordo di Beppe Bonardi

SIGNA – Salablu gremita in ogni ordine di posti lunedì sera per la cerimonia conclusiva – con le relative premiazioni dei vincitori – della prima edizione del concorso letterario dedicato a Beppe Bonardi organizzato dall’associazione “La Signa che vorrei” in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un appuntamento curato nei minimi dettagli, reso ancora più emozionante dalle immagini di quella che è stata l’ultima videointervista rilasciata da Bonardi e che hanno aperto la serata. Unite alle testimonianze del figlio Paolo, dell’ex sindaco di Signa Paolo Bambagioni, del sindaco Giampiero Fossi. Ma anche del presidente del Signa 1914, Andrea Ballerini, e del consigliere del Circolo del tennis di Firenze, Giancarlo Taddei Elmi e delle rappresentanti della Pollicino Onlus, Sofia Sarchi e la figlia di Beppe, Rossella, realtà che lo stesso Bonardi aveva voluto e che nel corso degli anni si è sempre distinta per la solidarietà nei confronti di chi, suo malgrado, sta vivendo un momento di difficoltà. Tutte persone che con Bonardi hanno percorso insieme un cammino importante e che hanno voluto ricordarlo. Una serata da ricordare e nel corso della quale sono stati svelati i nomi di coloro che si sono piazzati ai primi tre posti del concorso (“Fra passato e presente” il tema scelto dall’associazione), un concorso che ha dato la possibilità a tante persone di dare voce ai loro pensieri, che ha visto la presenza in giuria, fra gli altri, del nostro collega Pier Francesco Nesti, e che ha messo in risalto l’importanza della scrittura e di come questa sia fondamentale per rivivere e far rivivere delle emozioni. A vincere questa prima edizione è stata quindi Federica Spagnoli, seguita da Marco Gonfia e Paolo Maestrelli. “Partecipare a questo evento – dicono dall’associazione “La Signa che vorrei”, rappresentata nell’occasione da Monia Catalano e Irene Mazzoni (ma con la collaborazione di tante persone che hanno permesso la riuscita della serata, condotta dalla collega de La Nazione, Lisa Ciardi) è stata un’opportunità per incontrarci, condividere la passione per la scrittura e “operare con gioia insieme agli altri”, proprio come era solito dire Beppe…”.