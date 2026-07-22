“La Signa che vorrei”: via alla seconda edizione del premio letterario dedicato a Beppe Bonardi

SIGNA – Al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso l’associazione “La Signa che vorrei” ha presentato la seconda edizione del premio letterario “Beppe Bonardi”. Un’iniziativa che nasce con il profondo intento di mantenere viva la memoria di Beppe Bonardi, figura fortemente radicata nel tessuto umano e sociale del territorio, attraverso un progetto culturale che pone al centro la persona, le fragilità dell’esistenza e il valore salvifico della parola scritta. Promuovere la scrittura come strumento di ascolto, consapevolezza e crescita personale, mantenendo viva la memoria di una figura profondamente legata al territorio. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Voci nel vuoto”, un invito a raccontare quei pensieri, quei silenzi e quelle emozioni che spesso faticano a trovare ascolto, trasformando la scrittura in uno spazio di incontro, comprensione e rinascita. Ieri la presentazione alla presenza della presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, del sindaco di Signa Giampiero Fossi, della presidente dell’associazione “La Signa che vorrei” Monia Catalano, e del membro della giuria Gabriele Paloscia.

“Il premio dedicato a Beppe Bonardi – ha detto Saccardi – è un’iniziativa che unisce memoria, cultura e impegno civile. Attraverso la scrittura offre uno spazio di espressione e di ascolto, soprattutto alle giovani generazioni, invitandole a riflettere sul valore delle parole e sulla necessità di costruire una comunità più attenta, inclusiva e capace di accogliere le fragilità. È questo il senso più profondo di un concorso che, anno dopo anno, continua a crescere e a parlare al nostro tempo”. “Il premio Letterario “Beppe Bonardi” – ha aggiunto il sindaco Fossi – rappresenta il più importante concorso letterario di Signa e il modo migliore per ricordare una persona che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Grazie all’associazione “La Signa che vorrei”, il ricordo di Beppe si trasforma in un progetto culturale destinato a durare nel tempo. Come comune sentiamo il dovere di essere presenti ogni volta che si parla di lui. Ringrazio la Regione Toscana per il sostegno a un’iniziativa che valorizza la scrittura e la letteratura come strumenti di crescita e partecipazione.”

“Abbiamo scelto un tema molto attuale per il nostro concorso – ha detto la presidente dell’associazione Monia Catalano – e il tema scelto per questa seconda edizione, “Voci nel vuoto”, richiama un’immagine di straordinaria intensità umana e sociale: parole, emozioni e pensieri che esistono ma che troppo spesso non trovano ascolto. Non soltanto tristezza o solitudine, ma anche paura del giudizio, bisogno di comprensione, desiderio di appartenenza e difficoltà nel comunicare il proprio vissuto. Le “voci nel vuoto” rappresentano quei silenzi che parlano attraverso sguardi abbassati, parole non dette, messaggi mai inviati; eppure, proprio quel vuoto può trasformarsi in uno spazio di riflessione e rinascita, in cui la scrittura, l’arte e il dialogo diventano strumenti di connessione autentica e crescita personale”. “Al concorso possono partecipare anche minorenni e saranno trasmessi alla giuria in forma anonima e il giudizio si formerà con tre criteri omogenei che diventano una griglia di valutazione che sono lo stile, l’originalità e l’attinenza al tema – ha spiegato Paloscia – e sono previsti tre primi premi in denaro per i primi classificati”.

Il premio si propone infatti l’obiettivo di valorizzare la scrittura non solo come forma artistica, ma anche come strumento di riflessione personale e di partecipazione civile, nella convinzione che le parole possano contribuire a rafforzare i legami tra le persone e a promuovere una cultura dell’ascolto e dell’inclusione. Il concorso letterario, patrocinato dal comune di Signa, rappresenta un’importante occasione di riflessione collettiva sul potere terapeutico, introspettivo e catartico della scrittura, quale strumento capace di accompagnare l’essere umano nelle diverse fasi della propria vita, favorendo percorsi di accettazione di sé, consapevolezza emotiva e decodificazione del mondo interiore. La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 6 novembre e la cerimonia di premiazione del concorso si terrà venerdì 4 dicembre in Salablu.