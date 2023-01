“La Terra nel piatto” un concorso per ricette e foto promosso da Biodiversamente Piana

SESTO FIORENTINO – Anche quest’anno, dal 13 al 17 febbraio, si ripete la Green Food Week, durante la quale le mense italiane si uniscono per offrire menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. La giornata clou sarà il 16 febbraio che coincide con M’Illumino di Meno organizzato da Caterpillar RaiRadio2. In questo contesto di stimolo verso […]

SESTO FIORENTINO – Anche quest’anno, dal 13 al 17 febbraio, si ripete la Green Food Week, durante la quale le mense italiane si uniscono per offrire menù sostenibili, con piatti a minore impatto ambientale. La giornata clou sarà il 16 febbraio che coincide con M’Illumino di Meno organizzato da Caterpillar RaiRadio2.

In questo contesto di stimolo verso la sostenibilità alimentare anche la Comunità del Cibo “Biodiversamente Piana” da il suo contributo, con il concorso “La Terra Nel Piatto”.

Il contest ha come obiettivo quello di rendere più consapevoli e responsabili del peso che l’alimentazione ha sul pianeta.

Incentivare un’alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente e promuovere il consumo di cibo con un impronta di Co2 più bassa. E in questo progetto è presente anche Piananotizie come media partner.

Per partecipare al concorso è necessario: leggere il regolamento, creare una ricetta a basso impatto ambientale, scattare una foto e compilare il modulo on line e inviare il tutto. Clicca qui per registrarti al Concorso

La giuria di qualità valuterà sostenibilità ed estetica della ricetta e premierà la ricetta migliore. In premio ci sono: una cesta piena di prodotti agricoli locali oppure una gift card per un corso di fotografia online.

In alternativa al modulo on line si può partecipare anche compilando la scheda di partecipazione e rinviarla compilata all’indirizzo biodiversamentepiania@gmail.com

Per dubbi o informazioni è possibile contattare la Comunità del Cibo all’indirizzo biodiversamentepiania@gmail.com.