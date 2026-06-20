“La tua estate tra le righe”: via al concorso letterario per ragazzi 

CARMIGNANO – “La tua estate tra le righe”, è il concorso creativo per ragazzi dai 9 ai 13 anni, promosso da Comune, biblioteca “Aldo Palazzeschi”, libreria “Le storie ella Mippa”. I ragazzi dovranno presentare un’opera originale tra i libri appositamente scelti per la sfida (l’elenco è consultabile dalla pagina dedicata al contest, sul portale del Comune, www.comune.carmignano.po.it). Tre le categorie: Penna d’oro: la scrittura di una recensione “capace di stregare”; Orizzonti creativi: la realizzazione di un’illustrazione “che catturi un momento magico del libro”; Storie a strisce: la trasformazione di un testo in un fumetto o nel disegno di una breve sequenza narrativa. I titoli selezionati per questa sfida sono scelti per la loro qualità e per la loro accessibilità. Tutti i testi indicati sono ad alta leggibilità (con font e impaginazione specifici) o disponibili in formati inclusivi, per garantire che ogni ragazzo, nessuno escluso, possa godersi il piacere di una grande storia. “Il libro è solo l’inizio. Ora tocca a te!”, non a caso è lo slogan del concorso.

“Una selezione di storie straordinarie – dicono gli organizzatori – per un’estate che può essere creativa per i ragazzi. Quello che proponiamo è semplice: non vogliamo che leggano e basta, vogliamo vedere le loro versioni della storia”. Versioni scelte tra uno o più libri messi a disposizione per il contest. Un progetto che nasce nell’ambito del bando Cepell (Centro per il libro e la lettura) “Letture senza barriere”, che mette a disposizione, per i ragazzi di Carmignano, nuovi strumenti di lettura. I libri selezionati sono, infatti, concretamente disponibili nel kit di lettura inclusiva donato alle biblioteche scolastiche, sono reperibili alla biblioteca comunale di Seano e allo Spazio giovani di Comeana, e sono accessibili per l’acquisto alla libreria specializzata per ragazzi di Prato “Le storie della Mippa”. La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 12 settembre alla biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi” (via Carlo Emilio Gadda, 27/29, Seano).