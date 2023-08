Lastra a Signa: fermato dai Carabinieri subito dopo il furto in un’abitazione. Aveva nascosto i gioielli nella federa di un cuscino

LASTRA A SIGNA – Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Comando Stazione di San Piero a Ponti hanno arrestato un 33enne albanese con l’accusa di furto aggravato in abitazione in concorso con persona al momento ignota. I militari dell’Arma, infatti, durante un’attività di controllo del territorio messa in atto dalla Compagnia Carabinieri di Signa, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio, nonché a garantire che questo periodo estivo di ferie e di vacanza, si svolga in tutta sicurezza per gli abitanti del Comune di Lastra a Signa, oggetto, nel mese di agosto, di svariati furti in abitazione, poco dopo le 2, in via Sodole, hanno notato la presenza di due persone a piedi, vestite di scuro, che guardavano all’interno delle abitazioni di quella strada. I Carabinieri sono quindi intervenuti riuscendo a bloccare uno dei due mentre l’altro è riuscito a dileguarsi nei campi adiacenti. L’uomo fermato è stato sorpreso dai militari dell’Arma dopo che aveva appena svaligiato un’abitazione proprio di via Sodole: il proprietario, un italiano di 62 anni, era appena rientrato rientro in casa, quando ha visto la finestra al piano terra scassinata, gli arredi a soqquadro, e ha subito chiamato il NUE – Numero Unico di Emergenza – 112.

Immediata la comunicazione alla pattuglia che aveva già fermato l’uomo, con il volto travisato da passamontagna, abbigliamento scuro e guanti da lavoro, in possesso degli “arnesi del mestiere” e con in mano una federa di cuscino all’intero della quale erano custoditi i gioielli che aveva appena rubato insieme al complice. I Carabinieri, inoltre, hanno trovato, poco distante dal luogo del fatto, un’auto rubata ieri a Quarrata nel corso di un furto in abitazione in danno di una donna italiana con, all’interno, un flessibile e arnesi da scasso. Il mezzo è stato sequestrato in attesa di successivi accertamenti finalizzati ad accertare se si tratta del veicolo in uso ai ladri. L’uomo è stato portato in Caserma e identificato: si tratta di 33enne, in Italia senza fissa dimora, di origini albanesi, incensurato. Dichiarato in stato di arresto è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Stazione Carabinieri di Signa in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.