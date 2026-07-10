Lavori di efficientamento energetico in Comune: trasferite e “messe al sicuro” le opere che erano custodite nella Sala della Giostra

POGGIO A CAIANO – Sono state tolte e trasferite in un caveau di massima sicurezza le opere che erano conservate nella sala della Giostra del palazzo comunale di Poggio a Caiano. L’operazione si è resa necessaria in seguito ai lavori di efficientamento energetico che interessano, in questi giorni, la palazzina reale di via Cancellieri per […]

POGGIO A CAIANO – Sono state tolte e trasferite in un caveau di massima sicurezza le opere che erano conservate nella sala della Giostra del palazzo comunale di Poggio a Caiano. L’operazione si è resa necessaria in seguito ai lavori di efficientamento energetico che interessano, in questi giorni, la palazzina reale di via Cancellieri per preservare e proteggere le opere stesse. Il progetto complessivo di efficientamento energetico dell’intero palazzo comunale, realizzato grazie a un finanziamento della Regione Toscana, comprende il rifacimento del tetto dell’immobile e la porzione di copertura della sala consiliare, la sostituzione di tutti gli infissi e l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione.

I quadri, che fino a pochi giorni fa si trovavano esposti nel salone consiliare, erano quelli che arrivarono dalla pieve di San Michele di Carmignano, dalla quale furono rimossi per i lavori di ristrutturazione dell’edificio religioso. Le opere erano state collocate nel palazzo comunale di Poggio a Caiano nel settembre 2024 e ora saranno custodite provvisoriamente in un caveau della ditta Liguigli, dove saranno garantiti i parametri microclimatici e di sicurezza idonei alla corretta conservazione delle opere. “Adesso – commenta il sindaco Riccardo Palandri – l’auspicio è che quanto prima le opere possano tornare nella pieve di San Michele e concludere così l’iter che avevamo attivato con gli Enti coinvolti”. Prima di procedere con la rimozione delle opere è stato chiesto il nulla osta alla diocesi di Pistoia e alla parrocchia di San Michele Arcangelo di Carmignano, proprietari delle pale d’altare. L’operazione di smontaggio delle opere dalle pannellature è stato eseguito da una ditta specializzata (la Liguigli) e hanno avuto la supervisione di una funzionaria della Soprintendenza.