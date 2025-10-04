Lavori sulla linea ferroviaria a Firenze Cascine: quattro fine settimana senza treni a Signa e Lastra a Signa

FIRENZE – Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre saranno effettuati dei lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Per consentire le attività di cantiere, quindi, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata […]

FIRENZE – Nei fine settimana 4/5, 11/12 ottobre e 8/9, 22/23 novembre saranno effettuati dei lavori per il rinnovo di sei deviatoi nell’area di Firenze Cascine. Per consentire le attività di cantiere, quindi, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica. Domenica 12 ottobre, invece, in concomitanza con le elezioni regionali, il servizio ferroviario sarà riattivato dalle 13 alle 22. Saranno inoltre eseguiti interventi di rinforzo strutturale delle travate metalliche sul fiume Ombrone, nel Comune di Carmignano, attività propedeutiche al nuovo apparato di controllo della linea Firenze Rifredi-Empoli e quelli per il rinnovamento della catenaria della trazione elettrica sula tratta Samminiatello-Renai. Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 2,5 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specifiche.

Queste le modifiche per quanto riguarda il regionale: sulla Firenze–Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus. Firenze–Siena: i treni circoleranno solo fra Siena ed Empoli; collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Granaiolo da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Firenze–Empoli: da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Granaiolo da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa. Pisa-Empoli: nel fine settimana 4/5 ottobre, per lavori di manutenzione al sottovia delle Colline (nel comune di Pontedera) che comportano la circolazione a binario unico tra San Romano e Pontedera, i treni tra Pisa ed Empoli subiranno variazioni d’orario o limitazioni di percorso.