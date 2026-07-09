Le atlete dell’Asd Rinascita Doccia ricevute dal sindaco Sforzi

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi e l’assessore alla sport Massimiliano Kalmeta hanno ricevuto nei giorni scorsi nel palazzo comunale le atlete dell’ASD Rinascita Doccia Femminile, fresche di promozione in serie C, vincitrici della Coppa Toscana Eccellenza e finaliste a Roma della Coppa Italia.“I risultati sportivi di questa stagione sono straordinari e ho voluto […]

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Damiano Sforzi e l’assessore alla sport Massimiliano Kalmeta hanno ricevuto nei giorni scorsi nel palazzo comunale le atlete dell’ASD Rinascita Doccia Femminile, fresche di promozione in serie C, vincitrici della Coppa Toscana Eccellenza e finaliste a Roma della Coppa Italia.

“I risultati sportivi di questa stagione sono straordinari e ho voluto congratularmi personalmente insieme all’assessore Kalmeta con queste atlete e con tutto lo staff tecnico – afferma il sindaco Damiano Sforzi – Il movimento calcistico femminile sta crescendo e raccogliendo sempre più entusiasmo in tutto il mondo. Sono orgoglioso che sul nostro territorio ci siano realtà che hanno iniziato ad investirci da anni e anni, con risultati straordinari dal punto di vista sociale ed educativo a cui oggi si aggiungono quelli sportivi. Lo sport per tutte e tutti è il cuore e la cifra che contraddistingue l’impegno dell’amministrazione e quello delle nostre società sportive. Presto incontreremo anche la Sestese Femminile, protagonista anch’essa di una grandissima stagione. Quando si creano ambienti sani, in cui crescere insieme nei valori dello sport, questi traguardi diventano una soddisfazione per tutta la nostra comunità”.