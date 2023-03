Le case dei personaggi illustri di tutta Italia aprono le porte al pubblico. C’è anche il museo dedicato a Enrico Caruso

LASTRA A SIGNA – Un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “grandi” del nostro paese. Da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, passando per Luciano Pavarotti, Giuseppe Verdi, John Keats e Pier Paolo Pasolini, fino a Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe […]

LASTRA A SIGNA – Un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “grandi” del nostro paese. Da Ugo Tognazzi a Leonardo Da Vinci, da Antonio Canova a Salvatore Quasimodo, passando per Luciano Pavarotti, Giuseppe Verdi, John Keats e Pier Paolo Pasolini, fino a Michelangelo Buonarroti, Vittorio Alfieri, Ignazio Silone, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Tonino Guerra, Primo Conti, Giacomo Puccini, Giosuè Carducci, Giovanni Boccaccio e tanti altri ancora. Sono oltre 100, infatti, le case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle “Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri”, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Obiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è stato ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle “Case della Memoria”.

“Siamo felici di constatare che abbiamo avuto un considerevole numero di adesioni da parte delle case museo italiane, una ventina in più dello scorso anno, – commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – il nostro obbiettivo, da sempre, è quello di fare da megafono a queste realtà uniche che abbiamo il privilegio di rappresentare. Da qui la scelta di estendere l’invito anche alle case museo che non fanno parte della nostra rete, per contribuire a far conoscere con tutti i mezzi il vasto patrimonio rappresentato dalle case museo”.

Quest’anno, a simbolica chiusura dell’anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990) l’iniziativa vede come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la “Casa della Memoria” dedicata al grande attore, Casa Vecchia a Velletri. Inoltre, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della cultura, oltre che di Icom Italia. “Quest’anno la nostra iniziativa può vantare non solo il patrocinio di Icom ma anche quello del Ministero della Cultura e questo non può che riempirci d’orgoglio, – aggiunge Marco Capaccioli, vice-presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria – inoltre ci fa davvero molto piacere che Gianmarco Tognazzi, che ringrazio, sia testimonial dell’iniziativa. Questi due giorni di porte vogliono essere un invito a vivere le case museo, a visitarle e essere avvolti dall’atmosfera che si respira in ognuna di esse”. Fino al 30 marzo sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare.

Queste le case museo visitabili in Toscana: Studio di Piero Bargellini – Firenze; Casa Museo Sigfrido Bartolini – Pistoia; Museo Casa di Giovanni Boccaccio – Certaldo Alto (FI); Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi – Arezzo; Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (AR); Fondazione Casa Buonarroti – Firenze; Museo Casa Busoni – Empoli (FI); Casa Natale Giosue Carducci – Valdicastello (LU); Museo “Casa Carducci” – Santa Maria a Monte (PI); Museo Casa Carducci – Castagneto Carducci (LI); Museo Casa Enrico Caruso – Lastra a Signa (FI); Museo Primo Conti – Fiesole (FI); Casa Museo Francesco Datini – Prato; Casa natale di Leonardo da Vinci – Anchiano, Vinci (FI); Casa Guerrazzi – Cecina (LI); Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola; Casa Guidi, Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning – Firenze (evento il 3 aprile); Cimitero Evangelico agli Allori – Firenze; Cimitero degli Inglesi – Firenze (evento il 3 aprile); Casa Fosco Maraini – Località Pasquiglìora, Molazzana (Lu);Casa Studio Quinto Martini – Seano, Carmignano (PO); Fondazione Montanelli Bassi – Fucecchio (FI); Villa di Papiano – Lamporecchio (PT); Casa Museo Giovanni Pascoli – Castelvecchio Pascoli (LU); Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (FI); Puccini Museum, Casa natale – (Lucca); Museo Villa del Mulinaccio, Casa Filippo Sassetti – Vaiano (PO); Villa “Il Tondo dei Cipressi” di Giovanni Spadolini – Firenze; Casa Museo “Leonetto Tintori” – Figline (Prato); Villa Tinti Fabiani – Petrazzi, Castelfiorentino (FI); Museo Ugo Guidi sede di Massa (MS).