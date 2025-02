Le mense scolastiche tra comunità, ambiente, agricoltura sostenibile. Un convegno a Carmignano 

CARMIGNANO – La mensa scolastica tra comunità, ambiente e agricoltura sostenibile. Un’intera giornata di incontri, a Carmignano, promossa da Qualità&Servizi, partecipata dal comune mediceo, di cui gestisce le mense scolastiche, aperta mercoledì 19 febbraio (alle 9) dai saluti della presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, del sindaco Edoardo Prestanti, dell’amministratore di Qualità&Servizi Filippo Fossati. “Un’occasione importante – spiega Prestanti – per dare risalto e valore a ciò che mettiamo in tavola per i nostri ragazzi. Il cibo come veicolo sociale ma anche come valore dei territori. Tutto ciò ispira l’attività che mettiamo nelle nostre mense scolastiche”. Il convegno, che si svolgerà nel salone consiliare, è suddiviso in diverse sezioni e tavole rotonde: “Le norme e gli indirizzi della buona mensa” (alle 10) è il titolo del tema introduttivo, con la partecipazione di Alessandro Mascioli (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), Roberto Scalacci (direzione agricoltura e sviluppo rurale Regione Toscana), Paola Galgani (vicesindaco di Firenze), Maurizio Mariani (Eating City) e Marina Lauri (Anci Toscana).

A seguire (alle 11) “La buona mensa come risorsa per il territorio”, il primo dei due incontri in programma: Claudia Paltrinieri (foodinsider) e Giame Berti (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa), partecipano al dibattito Andrea Landini (vicepresidente Coldiretti), Davide Fanfani (Unifi – Dipartimento di Urbanistica), Giannico Fabbri (SlowFood Toscana), Fausto Ferruzza (Legambiente Toscana). Luigi Vella (azienda Diritto allo studio), Gina Menchetti (Comunità del cibo Val di Chiana), Massimo Rovai (Piana del cibo di Lucca), Maria Landi (AgriAmbiente Mugello), Marcello Paoli (azienda agricola Paoli), Umberto Ganghereti (azienda agricola Montaneta Bacherini), Lega Coop Toscana, Comune di Capannori, Giuseppe Pandolfi (Biodistretto Montalbano). Dopo il pranzo, si riprende alle 14 con “Mense scolastiche l’esperienza delle gestioni dirette dei Comuni”: alla riflessione, moderata da Andrea Ciappi e introdotta da Andrea Magarini (direttore Food policy Comune Milano), intervengono Filippo Fossati (Qualità&Servizi), Giuseppe Gugliotti (sindaco di Sovicille), Laura Venturi (Pluriservizi Montevarchi), Rocco Leone (Asp Città di Siena) e Mauro Lazzeri (coop Parco Santi Paduli). La conclusione (alle 18) con visita e degustazione in un’azienda agricola di Carmignano.