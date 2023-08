Lega “In piazza Vittorio Veneto strutture mobili troppo alte”

SESTO FIORENTINO – “Ormai da diversi giorni sono presenti nel lato est di Piazza Vittorio Veneto (quello opposto al palazzo comunale) diverse strutture mobili e, soprattutto, una barriera nera alta almeno due metri che copre completamente la visuale della piazza stessa ai locali (bar, ristoranti e gelaterie) e ai loro avventori. Immaginiamo che le strutture siano propedeutiche agli eventi dei prossimi giorni, ma, sinceramente non capiamo il perché di questa barriera, presente praticamente solo su questo lato”. E’ quanto affermano i consiglieri della Lega Daniele Brunori, Roberto Abate e Maurizio Vitrano.

“Non comprendiamo – proseguono gli esponenti della Lega – perché chi volesse sedersi in uno dei locali su quel lato della piazza non dovrebbe avere la possibilità di godersi i vari spettacoli che si svolgeranno questa settimana. Dispiace ancor di più se si pensa che per lunghi tratti dell’anno a gestori e clienti dei succitati punti di ristoro viene offerto un “spettacolo” di degrado con risse in piazza, sbandati molesti e individui che svolgono le proprie funzioni fisiologiche. E quando finalmente potrebbero godere di una vista migliore e di performance artistiche di livello, si trovano con la vista ostruita. Inoltre, ci sembra anche che la barriera possa anche costituire un ostacolo in eventuali condizioni di emergenza, e quindi possa rappresentare un pericolo per i cittadini che siamo convinti accorreranno numerosi alle manifestazioni. Siamo sicuri che l’Amministrazione abbia avuto dei buoni motivi per aver compiuto questa scelta e ci auguriamo che ne faccia partecipe noi e tutti i cittadini rispondendo a questa nostra sollecitazione”.