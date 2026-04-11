Lega, Matteo Salvini a Prato il 22 aprile. Il giorno dopo anche il ministro Locatelli

PRATO – Matteo Salvini sarà a Prato mercoledì 22 aprile, pochi giorni dopo la manifestazione in piazza Duomo a Milano sabato 18 aprile alle 15. A seguire, il giorno successivo, giovedì 23 aprile, sarà presente sempre a Prato anche il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, “a testimonianza – si legge in una nota della Lega – dell’attenzione del Governo e della Lega verso il territorio e i temi sociali”. “L’arrivo del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini e del Ministro Alessandra Locatelli a Prato è un segnale forte di attenzione e vicinanza al nostro territorio. Li ringrazio sinceramente per aver scelto la nostra città: è la dimostrazione concreta di una Lega che è e sarà sempre più in prima linea. Saranno giornate importanti di confronto e presenza concreta, con incontri sul territorio e iniziative legate ai temi economici e sociali. Il nostro impegno è chiaro: lavorare ogni giorno per rendere Prato sempre più centrale, protagonista e punto di riferimento in Toscana, riportandola al ruolo che merita”, dice Claudiu Stanasel, candidato sindaco della Lega a Prato.