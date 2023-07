Lega: “Sì alla nuova pista dell’aeroporto, basta con i soliti no degli ambientalisti che frenano futuro e sviluppo di Firenze” 

FIRENZE – “Apprendiamo dalle agenzie di stampa che è stato depositato recentemente presso la Procura di Firenze un esposto da varie associazioni, tra cui Legambiente e Italia Nostra, per illegittimità operative dell’Aeroporto di Firenze. Insomma, ancora una volta, il mondo degli ambientalisti cerca di ostacolare e frenare lo sviluppo della città cercando di affossare Peretola. Un atteggiamento assurdo, figlio di una ideologia che da anni, ovunque, frena quasi tutte le Opere pubbliche volte al potenziamento infrastrutturale del nostro Paese”: a dirlo sono il capo gruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e il commissario comunale Federico Bonriposi.

“Lo scorso 16 febbraio, – aggiungono – il vicepremier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture nonché leader della Lega, Matteo Salvini, durante un question time al Senato, parlò in modo chiaro per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze: “E’ un aeroporto di rilevanza strategica come quello di Pisa e devono crescere entrambi. Il Governo è a favore della crescita e dello sviluppo dell’aeroporto di Firenze”. Una visione di prospettiva, volta al rafforzamento della città, del turismo e dell’occupazione. Il centro-destra da sempre è il governo del fare e non del frenare”.

“Ci aspettiamo – concludono – che anche la giunta non si faccia adesso trascinare in battaglie ideologiche imposte dal “mondo Schlein“. Conosciamo bene, purtroppo, il pensiero e le idee del segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, sulla pista di Peretola, ci auguriamo non diventino il futuro prossimo di questa città. Per questo la Lega vigilerà in difesa della nuova pista per Peretola ed a sostegno dell’azione concreta e operativa del nostro Leader Matteo Salvini”.