“L’Eredità delle Donne 2023”: una call per diventare protagoniste della sesta edizione

FIRENZE – Rappresentare, raccontare e tramandare l’empowerment femminile: è questo l’invito della call lanciata dall’”Eredità delle Donne” 2023, il Festival in programma dal 24 al 26 novembre presso Manifattura Tabacchi a Firenze e on line. In concomitanza con la “Giornata mondiale contro la violenza di genere”, l’edizione di quest’anno “Madri della patria”, diretta da Serena Dandini, si propone come una tre giorni ricca di eventi tra incontri tematici, serate teatrali e dialoghi letterari con premi Nobel, giornaliste, filosofe, scrittrici, attiviste, ambasciatrici, attrici, musiciste e molte altre protagoniste di rilievo. “Nonostante i passi avanti verso l’equità – ha dichiarato Serena Dandini – la violenza di genere non diminuisce. Per quante buone leggi siano state messe in campo e per quante buone intenzioni vengano dichiarate ogni giorno, la rivoluzione culturale necessaria per sconfiggere questo dramma è ancora da compiere. Così abbiamo fatto coincidere il Festival con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È il nostro modo di abbracciare tutte le sorelle che ne sono vittime. Ma al tempo stesso dire: noi donne siamo forti. Noi non arretreremo di un solo passo”.

Ancora una volta, quindi, il Festival chiama a partecipare la città attraverso una call, aperta dal 14 giugno scorso fino al 15 settembre, per aderire al cartellone della sesta edizione, proponendo iniziative in linea con lo spirito che lo anima: la rimessa in luce del ruolo avuto, nei secoli, dalle donne scienziate ed artiste, scrittrici e pioniere di tutti i campi del sapere. La call è aperta ad associazioni, imprese, istituzioni, liberi professionisti, gruppi spontanei, singoli cittadini che abbiano idee e progetti in linea con le tematiche e i valori del festival. L’”Eredità delle Donne” è un progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci, con la co-promozione del Comune di Firenze e la partecipazione di Manifattura Tabacchi, sede principale del Festival.

Sara Coseglia