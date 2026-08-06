Liberi Tutti: cinque finalisti del contest musicale

SESTO FIORENTINO – Larossi, BREAK the ENSŌ, Abbuopillonzi, Le Peggio Paranoie, SYNEST: sono i cinque finalisti del Contest Musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal nell’ambito del festival Liberi Tutti. Il 31 agosto saliranno sul palco di piazza Vittorio Veneto per una sfida all’ultima nota. A stilare la classifica finale saranno sia il pubblico sia una giuria qualificata composta da addetti ai lavori del mondo musicale. Il vincitore riceverà un premio di 500 euro e aprirà il Concerto della Liberazione dei 99 Posse, il primo settembre sempre in piazza Vittorio Veneto. I concerti di Liberi Tutti continueranno fino al 6 settembre. Dopo il Contest Liberi Tutti e i 99 Posse, in arrivo Dimartino (mercoledì 2), Zen Circus (giovedì 3), Ex-Otago (venerdì 4) e Fulminacci (sabato 5). Domenica 6 sarà nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio. Ci saranno anche: street food, aperitivi e birreria, dal 31 agosto al 6 settembre in piazza Vittorio Veneto.