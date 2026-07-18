Lunedì 20 a Signa “Miss Giglio d’oro”: la vincitrice potrebbe approdare a Miss Italia

SIGNA – Un altro titolo conquistato a Miss Toscana consentirà alla ragazza vincitrice di approdare direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. E’ la corona in palio lunedì prossimo 20 luglio alle 21.30 allo stadio del Bisenzio nel corso della quale sarà proclamata Miss Giglio d’oro. Alla serata parteciperanno 25 ragazze e la vincitrice avrà […]

SIGNA – Un altro titolo conquistato a Miss Toscana consentirà alla ragazza vincitrice di approdare direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. E’ la corona in palio lunedì prossimo 20 luglio alle 21.30 allo stadio del Bisenzio nel corso della quale sarà proclamata Miss Giglio d’oro. Alla serata parteciperanno 25 ragazze e la vincitrice avrà una ribalta nazionale come già accaduto qualche giorno fa per Marta Schiumarini che ha conquistato il titolo di Miss Firenze.

La fascia di bellezza in palio lunedì si ispira all’omonimo premio internazionale di ciclismo che è giunto alla sua cinquantatreesima edizione: l’evento, infatti, è organizzato dalla Ssdrl Giglio d’oro presieduta da Saverio Carmagnini e dal Signa 1914, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città metropolitana di Firenze, del Coni, della Federazione ciclistica italiana e del Gruppo toscano giornalisti sportivi dell’Ussi. A condurre la serata e a presentare le ragazze saranno Andrea Agresti, effervescente inviato de “Le Iene”, e la Miss Italia 2024, la senese Ofelia Passaponti.

Il programma prevede uno inoltre speciale spazio dedicato anche al Signa 1914: dal settore giovanile alla prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La serata si aprirà alle 19.30 con la cena, quindi alle 21.30 la sfilata delle ragazze. E’ possibile prenotare la cena e i tavoli per lo spettacolo telefonando al numero 339 5753456. Madrina dell’evento e ospite d’onore sarà Laura Russo, la ragazza di Lucca che vinse la fascia di Miss Giglio d’oro nel 2025.