L’unione fa la forza: Tuscany Motors, con il supporto di Tricobiotos, dona due defibrillatori

PRATO – E’ proprio il caso di dire: l’unione fa la forza. L’associazione Tuscany Motors, grazie a una donazione dell’Azienda Tricobiotos Spa della Valbisenzio, ha potuto acquistare due defibrillatori da donare in due affascinanti borghi della stessa Valbisenzio. Domenica scorsa, infatti, alla presenza dell’assessore Enzo Polidori, il presidente dell’associazione Pietro D’Amore, insieme a rappresentanti dell’Azienda Tricobiotos, hanno donato al Borgo delle Fornaci di Vaiano, un defibrillatore di ultima generazione che sarà posizionato in zona accessibile a tutti i cittadini delle Fornaci. “E’ un onore per me, poter donare un qualcosa di importante, alla Valbisenzio, – dice Pietro D’Amore – sono nato e cresciuto a Vaiano e fin da piccolo nutro un legame davvero forte con la Valbisenzio e tutti i suoi cittadini”.

Presente alla cerimonia anche personale della Misericordia di Vaiano che ha fornito ai cittadini spiegazioni teoriche e pratiche sull’utilizzo dello strumento inviando un’ulteriore messaggio importante, quale la figura del volontario, che mette a disposizione degli altri il proprio tempo e impegno, per realizzare qualcosa che sia poi di utilità per tutta la comunità. “Il defibrillatore è uno strumento di elevata importanza e sin da subito abbiamo dato fiducia e sostenuto il progetto dell’associazione Tuscany Motors, che si è fatta portavoce di questa necessità. L’Azienda Tricobiotos Spa è sempre attenta alle tematiche sociali, soprattutto quando si parla del territorio che ci ospita”, aggiunge Emanuele Scali, rappresentante delegato dell’Azienda Tricobiotos. Sabato 15 marzo, invece, sarà donato un secondo defibrillatore alla frazione di L’Acqua adiacente al Borgo di Fossato, situato nel Comune di Cantagallo, al confine tra Prato, Pistoia e Bologna.

Ad attendere la Tuscany Motors, oltre al presidente dell’Associazione “L’Acqua” Roberto Ottanelli, ci sarà l’associazione “I ragazzi di Limentra”, un gruppo di ragazzi poco più che ventenni, risiedenti nelle borgate situate nella valle del Limentra Orientale, che ha deciso di cimentarsi in un’attività di puro volontariato per fare del bene creando eventi per far conoscere e promuovere il proprio territorio. L’associazione “Tuscany Motors Ets” che a fine primavera lascerà il servizio attivo, conclude due anni fantastici rendendosi protagonista di queste due donazioni dall’importante rilevanza sociale. La Tuscany Motors ringrazia chiunque abbia partecipato agli eventi, i partner che hanno sostenuto le iniziative di questi anni meravigliosi e che hanno contribuito alla realizzazione di tanti progetti.