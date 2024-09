Maltempo: secondo ciclo di interventi straordinari sulla rete fognaria. Per la pulizia viene usata la “videoispezione”

CAMPI BISENZIO – Fogne e caditoie: via al secondo ciclo di interventi straordinari sulla rete fognaria. Fatti con la “videoispezione”. Nella giornata di ieri, il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Landi, insieme ai tecnici del Comune, hanno partecipato agli interventi straordinari eseguiti da Publiacqua sulla rete fognaria, proseguendo così le operazioni di pulizia e ispezione iniziate dopo l’alluvione di novembre 2023. L’obiettivo di questo secondo ciclo di interventi, infatti, reso necessario da quanto successo anche domenica 8 settembre, è quello di garantire il corretto funzionamento della rete fognaria e prevenire eventuali problemi futuri. “Le operazioni – si legge in una nota – saranno condotte in maniera massiva sul territorio nelle strade colpite dagli allagamenti e nelle zone limitrofe e prevedono la videoispezione della rete fognaria, la stasatura e pulizia della rete, il risanamento di eventuali tratti danneggiati e se, durante l’ispezione, si riveleranno delle criticità, interverremo tempestivamente per riparare le sezioni compromesse della rete”.

“In seguito agli ultimi eventi che hanno colpito il nostro territorio – ha detto il sindaco Tagliaferri – la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture, in particolare della rete fognaria, sono diventate una priorità per la nostra amministrazione. Grazie al lavoro congiunto con Publiacqua, stiamo mettendo in atto un piano di intervento straordinario per garantire l’ispezione e la pulizia delle tubature. Voglio rassicurare i cittadini sul fatto che la nostra priorità è quella di prevenire futuri problemi e garantire che la città sia preparata a gestire eventi meteorologici che purtroppo si stanno ripetendo nel tempo”. Fino a questo momento, non sono emerse criticità nei tratti già esaminati e i lavori proseguiranno fino a quando sarà necessario e “non avremo completato – ha concluso Tagliaferri – la verifica dell’intera rete”.