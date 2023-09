Mancato rinnovo del contratto a dieci lavoratori, sciopero alla E.S. Electro System di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Crescono le preoccupazioni degli oltre 200 lavoratori della E.S. Electro System di Campi Bisenzio. L’azienda che si occupa di montaggio elettro meccanico, principalmente di macchine da caffè, ha comunicato ieri l’ennesimo mancato rinnovo di 10 contratti di somministrazione in scadenza a fine mese. Spiegano Fiom Cgil e Nidil Cgil: “Dall’inizio del 2023 vediamo un calo di personale e di macchine da produrre, non solo per la principale committente, ma anche per altri clienti. L’azienda non è nelle condizioni di darci certezze sul futuro prossimo né tantomeno ci rassicura su possibili nuove commesse e nuovi mercati su cui puntare. L’incertezza ormai attanaglia le vite dei lavoratori, qualsiasi tipologia di contratto abbiano e per questo, riuniti oggi in assemblea, ci hanno dato mandato di proclamare un pacchetto di 8 ore di sciopero. Le prime 4 saranno effettuate nel corso della giornata di lunedì 2 ottobre e le altre 4 a gestione delle Rsu”.