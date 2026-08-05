Manutenzioni straordinarie delle strade e asfaltature, proseguono gli interventi a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Prosegue a pieno ritmo il piano di manutenzioni straordinarie e asfaltature delle strade promosso dal Comune di Lastra a Signa per migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano su tutto il territorio comunale. Sono terminati i lavori di asfaltatura e il totale rifacimento della segnaletica orizzontale in via Brunelleschi e in via […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue a pieno ritmo il piano di manutenzioni straordinarie e asfaltature delle strade promosso dal Comune di Lastra a Signa per migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano su tutto il territorio comunale. Sono terminati i lavori di asfaltatura e il totale rifacimento della segnaletica orizzontale in via Brunelleschi e in via di Sotto (nel tratto compreso tra via Brunelleschi e l’attraversamento all’altezza delle scuole medie). A metà mese invece prenderà il via l’intervento di riqualificazione dell’area di sosta situata tra vicolo delle Merci e via dello stadio, adiacente al palazzetto dello sport e allo stadio comunale. I lavori riorganizzeranno completamente la viabilità della zona: verrà aperto un nuovo passo carrabile in uscita su via dello stadio e l’accesso da vicolo delle Merci diventerà a senso unico, eliminando i disagi del doppio senso nella via stretta.

Sarà rimosso il vecchio cordonato, livellato il fondo stradale e steso un nuovo manto di asfalto su tutta la superficie (oggi in parte in stabilizzato). Verranno inoltre realizzati un nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane e la predisposizione per l’illuminazione pubblica. Dal punto di vista della sicurezza nascerà un camminamento pedonale protetto largo 2 metri a ridosso dei fabbricati e saranno piantati nuovi alberi nell’area verde di confine. Ricordiamo che l’area di sosta offrirà complessivamente 49 posti auto, di cui 2 riservati alle persone con disabilità.

In autunno sarà completata la riqualificazione integrale di via Puccini. L’intervento, attualmente concentrato sul rifacimento della linea di distribuzione della pubblica illuminazione, proseguirà a ottobre con la stesura del nuovo asfalto e il ripristino dei marciapiedi. Infine a Malmantile (in via Vecchia Pisana e vie limitrofe) vanno avanti i cantieri a cura di Publiacqua, che sta completando la sostituzione delle condotte idriche e fognarie, mentre Centria Srl sta terminando il rinnovamento e l’ampliamento della rete del gas metano. Al termine di tutti gli interventi di scavo, le strade interessate saranno interamente riasfaltate.

“Tutti questi interventi – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – riguardano un più ampio piano sulle asfaltature e sulle manutenzioni delle strade che stiamo mettendo in atto sul territorio. In base alle risorse disponibili porteremo avanti un cronoprogramma di lavori intervenendo su quelle strade che necessitano di essere riqualificate anche in base alla maggior fruizione e strategicità delle stesse”. “Come assessore alle manutenzioni – ha aggiunto l’assessore Mirio Bogani – sono molto soddisfatto del programma di lavori messo in atto fino ad oggi e soprattutto dell’intervento al parcheggio in zona Stadio che da anni necessitava di una riqualificazione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il decoro di tutta quell’area”.