Martedì 2 settembre corsa podistica e pasta party per celebrare la liberazione di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Torna anche nel 2025 il “Trofeo celebrazione della liberazione di campi Bisenzio”. L’anno passato la prima edizione, sia pur se annunciata con poco preavviso, riscosse successo, ed ecco che anche quest’anno tornerà l’evento, che per l’occasione celebrerà gli 81 anni dal giorno della libertà. Un appuntamento di grande significato, oltre che l’occasione per molti che non lo hanno ancora fatto per tornare a correre insieme dopo le vacanze. Martedì 2 settembre si parte e si arriva in piazza Dante. La corsa, sotto l’egida dell’Atletica Campi, è una non competitiva e camminata ludico motoria di chilometri, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e della Uisp.

L’appuntamento per la partenza è alle 19, con ritrovo alle 18.30 dove si potrà effettuare l’iscrizione alla quota simbolica di 5 euro che dà diritto anche a una bottiglia di vino con etichetta commemorativa. Saranno premiate le prime tre società più numerose. Al termine della corsa, novità di quest’anno, anche un ricco pasta party finale. Il percorso ricalca la parte inziale della 30 ‘n piana, l’evento di successo che viene organizzato la prima domenica di novembre e si transita per buona parte attraverso piste ciclabili o strade bianche bandite al traffico veicolare in assoluta sicurezza. Per partecipare alla gara non competitiva è necessario il certificato non agonistico in corso di validità al 2 settembre 2025, mentre per la passeggiata ludico motoria non è richiesto nessun certificato.