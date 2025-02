Marzo al Museo archeologico di Gonfienti: un mese di eventi tra storia e memoria 

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti propone per il mese di marzo un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Un’occasione imperdibile per esplorare la storia del nostro territorio attraverso visite guidate, laboratori creativi e iniziative culturali. Tutti gli eventi sono su prenotazione. Sabato 1 marzo alle […]

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti propone per il mese di marzo un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Un’occasione imperdibile per esplorare la storia del nostro territorio attraverso visite guidate, laboratori creativi e iniziative culturali. Tutti gli eventi sono su prenotazione. Sabato 1 marzo alle 16.30 “Carnevale al Museo… Mi vesto all’etrusca”: un’attività dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni per scoprire l’abbigliamento etrusco e dare spazio alla creatività con un laboratorio di arte e manualità.

Sabato 15 marzo alle 9.30 visita allo scavo archeologico e all’esposizione presso il Mulino di Gonfienti: un’occasione unica per conoscere da vicino la storia degli scavi nel territorio. In caso di inagibilità dell’area di scavo, la visita si svolgerà solo presso il mulino. I biglietti possono essere acquistati direttamente al museo fino alle 13 del giorno precedente o al link https://www.ticketone.it/artist/scavo-gonfienti/. Ritrovo: parcheggio adiacente al Mulino, via di Gonfienti 4. Durata: fra le due ore e mezzo e le tre ore.

Giovedì 20 marzo alle 17.30 lettura speciale per la “Festa del babbo”: un evento dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni per celebrare insieme l’importanza dei legami affettivi attraverso la magia della lettura. Domenica 23 marzo alle 11 “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, in collaborazione con la Fondazione Accademia dei Perseveranti, il museo partecipa alla rassegna Ca.Ra. Campi Racconta con la presentazione del libro “La mafia non è cosa da adulti” del giornalista Stefano Baudino, con la partecipazione del Movimento delle Agende Rosse e dell’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Via dei Georgofili. L’evento si terrà nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni. Prenotazioni: info@museogonfienti.it – 055 8959701. Durante i fine settimana, le famiglie in visita al museo riceveranno, compreso nel biglietto d’ingresso, un supporto didattico interattivo per rendere la visita ancora più coinvolgente e divertente per i bambini in età scolare. Per informazioni su eventi e costi: info@museogonfienti.it – 055 8959701.