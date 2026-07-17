Maxi controllo sulla Sp8: 100 veicoli controllati e 14 sanzioni amministrative

CALENZANO – Cento veicoli controllati e 14 sanzioni emesse: è il bilancio di un maxi controllo interforze aulla provinciale SP8 tra Calenzano e Barberino di Mugello. Il maxi controllo è avvenuto sabato 11 luglio con l’obiettivo di contrastare le condotte di guida pericolose e il controllo del rispetto del Codice della Strada. L’operazione ha visto […]



CALENZANO – Cento veicoli controllati e 14 sanzioni emesse: è il bilancio di un maxi controllo interforze aulla provinciale SP8 tra Calenzano e Barberino di Mugello. Il maxi controllo è avvenuto sabato 11 luglio con l’obiettivo di contrastare le condotte di guida pericolose e il controllo del rispetto del Codice della Strada. L’operazione ha visto una sinergia strategica tra i diversi comandi di Polizia: nel tratto di competenza del Comune di Calenzano hanno operato due pattuglie con 4 agenti della Polizia Locale; nel tratto di competenza del Comune di Barberino di Mugello erano collocate le pattuglie della Polizia della Città Metropolitana. Durante il servizio sono stati fermati e controllati complessivamente oltre 100 veicoli, tra auto e moto. L’attività ha portato alla contestazione di 14 sanzioni amministrative, alcune delle quali di particolare gravità per la sicurezza pubblica: 3 sanzioni per circolazione contromano in esecuzione di sorpassi vietati (Art. 143 CdS), con il conseguente ritiro immediato di una patente di guida. Una sanzione per circolazione con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo (Art. 214 CdS), che ha comportato la confisca del mezzo e la segnalazione per la revoca della patente del conducente. Due sanzioni per inosservanza della linea continua fuori dal centro abitato (Art. 6 CdS). Una sanzione per mancata revisione del veicolo (Art. 80 c. 14 CdS). Una sanzione per inefficienza degli pneumatici (Art. 79 CdS). Una sanzione per mancanza di documenti al seguito (Art. 180 CdS). Una sanzione per totale assenza di copertura assicurativa (Art. 193 CdS). Quattro verbali per altre scorrettezze generiche alla guida. L’intervento sulla SP8 non rimarrà un episodio isolato. Le amministrazioni e i comandi di Polizia Locale fanno sapere che, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, questi controlli straordinari continueranno con cadenza mensile, al fine di garantire un presidio costante e scoraggiare comportamenti ad alto rischio su un’arteria stradale particolarmente trafficata.