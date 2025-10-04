Mense. La precisazione dei genitori della Vittorino da Feltre firmatari della lettera aperta

SESTO FIORENTINO – Proseguono le “precisazioni” tra la Lega e i genitori di alcuni bambini della Vittorino da Feltre, firmatari della lettera sulla mensa.

Ecco la precisazione dei genitori:

“Abbiamo rinvenuto sulla stampa locale le ricostruzioni del consigliere comunale Daniele Brunori sul pollo servito crudo nelle mense scolastiche di Sesto, che avrebbe scatenato la protesta del gruppo di genitori della scuola primaria Vittorino Da Feltre. Precisiamo che in nessun punto della nostra comunicazione si fa riferimento alla vicenda del pollo crudo. Pur ringraziando dell’interesse dimostrato dal consigliere, precisiamo che la nostra legittima protesta non ha un colore politico e non vogliamo che venga strumentalizzata né adesso né in futuro da nessun partito. Ribadiamo di aver rilevato solo fatti accertati e su cui Qualità & Servizi e l’amministrazione comunale hanno fornito delle risposte che giudichiamo carenti. Rimaniamo in attesa dei riscontri richiesti da parte degli unici soggetti interpellati sulla vicenda mensa, ossia sindaco, assessore Martini e l’azienda Qualità & Servizi”.