Misericordia di Campi Bisenzio: a Villa Il Palagio due giorni con il “Festival della pizza salernitana”

CAMPI BISENZIO – La tradizione e i sapori della pizza salernitana arrivano a Campi Bisenzio. Grazie al “Festival della pizza salernitana” organizzato dalla Misericordia di Campi a Villa Il Palagio, inserito nel programma dei festeggiamenti per il 480° dalla fondazione della Confraternita e realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Oggi e domani, quindi, […]

CAMPI BISENZIO – La tradizione e i sapori della pizza salernitana arrivano a Campi Bisenzio. Grazie al “Festival della pizza salernitana” organizzato dalla Misericordia di Campi a Villa Il Palagio, inserito nel programma dei festeggiamenti per il 480° dalla fondazione della Confraternita e realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Oggi e domani, quindi, venerdì 10 e sabato 11 luglio, a partire dalle 19.30 (con ingresso da Via Saffi), il maestro pizzaiolo Marco Di Pasquale, della pizzeria “Giardino degli Dei” di Salerno, vi farà assaporare l’autentica pizza salernitana con un ricco giropizza (giropizza + bevuta adulti 15 euro, bambini 10 euro, prenotazione obbligatoria al numero 335 1083120, pochissimi i posti ancora disponibili). Partecipando farete anche un gesto concreto di solidarietà: il ricavato della manifestazione sarà devoluto infatti a sostegno della raccolta fondi per l’acquisto di una nuova auto elettrica, destinata ai servizi alla persona svolti dalla Misericordia di Campi Bisenzio. Un’occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia e contribuire a un progetto importante per la nostra comunità.