Miss Giglio d’oro, a Signa vince la massese Miriam Bongiorni

SIGNA – E’ Miriam Bongiorni di Massa la nuova Miss Giglio d’oro 2026. E’ stata proclamata ieri sera, 20 luglio, al termine di una serata piena di gente e di entusiasmo alla stadio del Bisenzio di Signa, che ha unito l’eleganza del concorso di bellezza più famoso d’Italia ai valori dello sport e alla grande tradizione del Giglio d’Oro, storico premio internazionale di ciclismo. Miriam è al suo quarto successo nei dodici appuntamenti fin qui andati in scena. Al secondo posto si è classificata Marta Creta, 20 anni di Reggello, che ha preceduto Giorgia Gonnelli, 18 anni, di Cecina, che a sua volta aveva vinto a Ponsacco. Quarta posizione per Noemi Farina, 23 anni, di Greve in Chianti che ha preceduto Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline. La classifica finale è completata dal sesto posto di Aurora Lomi, 19 anni, di Viareggio. Con questa vittoria Miriam accede direttamente alle prefinali Nazionali di Miss Italia, proseguendo il proprio percorso verso il titolo di Miss Toscana 2026. La nuova Miss Giglio d’Oro è stata premiata da Alessandra Carmagnini, Martina Lai, in rappresentanza di Miluna, e da Laura Russo, Miss Giglio d’Oro 2025, che ha effettuato il tradizionale passaggio della fascia. Sono state 21 le concorrenti, provenienti da tutta la Toscana, che hanno preso parte alla selezione. La giuria che ha emesso il verdetto, invece, era composta da Marco Ballerini, nelle vesti di presidente, e da Maurizio Niccolini (segretario), Martina Lai, Elisabetta Nencini, Matteo Miano, Ghennet Maestrelli Lubritto e Alice Ballerini.

La serata è stata presentata da Andrea Agresti e Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, madrina dell’evento è stata Laura Russo, ospite speciale Marta Schiumarini, Miss Firenze 2026. Ad arricchire ulteriormente la manifestazione è stata l’esibizione musicale di Andrea Agresti, che ha proposto dal vivo un coinvolgente medley dei brani che caratterizzano i suoi spettacoli. “Un grande grazie da parte dell’organizzazione agli enti, alle istituzioni e agli sponsor che hanno permesso la realizzazione della serata. L’evento è stato organizzato dalla Syriostar di Alessio Stefanelli, con la stretta collaborazione di Giovanni Rastrelli e Stefano Rafanelli“.