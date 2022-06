Miss Italia, selezionato il primo gruppo di concorrenti. Gli appuntamenti nella Piana

CAMPI BISENZIO – Con la selezione del primo gruppo di concorrenti per la nuova edizione della kermesse, è patita ufficialmente la “corsa” all’elezione di Miss Italia 2022 per la Toscana. Sabato scorso, infatti, 4 giugno si è svolto presso la discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese il primo casting regionale per le ragazze al momento iscritte all’83° edizione del concorso di Miss Italia 2022 per la Toscana. Veramente notevole il gruppo di partecipanti provenienti da varie località della Toscana che si sono presentate singolarmente davanti alla giuria tecnica presieduta da Alessandro Fontanelli, coordinatore stilisti new look, per cercare di ottenere la possibilità di accedere alle varie selezioni che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e agosto in tutta la regione. Al termine dello scrutinio la commissione tecnica ha selezionato un primo gruppo di 40 concorrenti che potranno partecipare ad alcune delle seguenti selezioni programmate per il mese di giugno: per quanto riguarda i Comuni della Piana sabato 18 giugno, in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, a Lastra a Signa, e giovedì 23 giugno presso il ristorante Parco la Ragnaia a Carraia, nel Comune di Calenzano.