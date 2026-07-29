Miss Toscana. Emma Gabellini ottiene la fascia di Miss Parco La Ragnaia

CALENZANO – Emma Gabellini, 17 anni, di Firenze ha vinto la selezione di Calenzano aggiudicandosi la fascia di Miss Parco La Ragnaia 2026 nell’ambito delle selezioni per Miss Toscana. Emma è una studentessa appassionata di danza, sport e viaggi. Ha i capelli biondo scuro, occhi verdi, è alta 1,70 ed è del segno zodiacale dell’acquario. Al […]

CALENZANO – Emma Gabellini, 17 anni, di Firenze ha vinto la selezione di Calenzano aggiudicandosi la fascia di Miss Parco La Ragnaia 2026 nell’ambito delle selezioni per Miss Toscana. Emma è una studentessa appassionata di danza, sport e viaggi. Ha i capelli biondo scuro, occhi verdi, è alta 1,70 ed è del segno zodiacale dell’acquario. Al secondo posto si è piazzata un’altra ragazza fiorentina, Marta Creta, 20 anni, di Leccio frazione di Reggello. Terza posizione finale per Cristina Montis, 19 anni, di San Giuliano Terme (Pisa). La classifica è completata dal quarto posto di Myriam Anna Gioia, 17 anni, di Prato che ha preceduto Giulia Baldini, 24 anni, di Firenze e Anna Tattarini, 17 anni, di Firenze. La giuria che ha decretato il verdetto era composta dal presidente Antonio Vannuccini, dal segretario Gino Margheri e dai giurati Mauro Marinai, Marinella Fossi, Maria Facchini, Enrico Savelli.