CALENZANO – Questa sera, 28 luglio, si terrà nel ristorante del parco della Ragnaia a Calenzano la selezione per Miss Toscana. Il luogo ospita già da 14 anni competizione dedicata alla bellezza femminile. Una ventina le ragazze in gara che si contenderanno il titolo di Miss Parco La Ragnaia. La conduzione della serata che avrà inizio alle 21,30 sarà affidata a Raffaello Zanieri. Prenotazione cena e spettacolo allo 055 8819837.
Miss Toscana, la selezione a Calenzano
CALENZANO – Questa sera, 28 luglio, si terrà nel ristorante del parco della Ragnaia a Calenzano la selezione per Miss Toscana. Il luogo ospita già da 14 anni competizione dedicata alla bellezza femminile. Una ventina le ragazze in gara che si contenderanno il titolo di Miss Parco La Ragnaia. La conduzione della serata che avrà […]