Montemurlo “aggiorna” il Piano comunale di Protezione civile



MONTEMURLO – Con il via libera definitivo del Consiglio comunale, entra ufficialmente in vigore l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile di Montemurlo . Un passaggio fondamentale che arriva al termine di un percorso articolato di approfondimento e valutazione condotto negli ultimi mesi. Il nuovo strumento di pianificazione, redatto in conformità con le più recenti normative, ha ricevuto il plauso e l’apprezzamento della struttura della Protezione civile della Regione Toscana.

«Con l’approvazione di questo aggiornamento continuiamo a lavorare con determinazione alla tutela del nostro territorio e della nostra comunità – dice il sindaco di Montemurlo Simone Calamai -. Conoscere gli scenari di rischio e le buone pratiche di autoprotezione è fondamentale per ogni cittadino. E’ importante che la cittadinanza psi mantenga informata per essere davvero parte attiva di questo sistema di sicurezza partecipato». Per questo motivo il sindaco rinnova l’invito ad aderire al sistema Alert System. Si tratta di un sistema automatico di allarme e informazione ai cittadini per comunicare in modo tempestivo situazioni di emergenza (come allerte meteo di livello arancione o rosso, rischi idrogeologici, viabilità o emergenze di Protezione civile). Il sindaco, in caso di allerta meteo o altre situazioni di emergenza, registra un messaggio audio che viene diffuso tramite telefonata ed sms. Il sistema, infatti, invia messaggi telefonici ed sms preregistrati direttamente sui telefoni fissi (già presenti negli elenchi pubblici) e sui cellulari degli iscritti. Iscrivere gratuitamente e in modo sicuro il proprio numero di cellulare è facile e veloce, basta registrarsi su www.alertsystem.it e in pochi passaggi si verrà inseriti negli elenchi di numeri che riceveranno i brevi messaggi di allerta.

L’aggiornamento del Piano di Protezione civile di Montemurlo è diviso in tre parti. La parte generale, oltre all’inquadramento territoriale e demografico, contiene l’indicazione degli enti preposti al monitoraggio e le procedure per recepire tale attività; i riferimenti alla cartografia di base e a quella tematica e degli scenari di rischio; l’individuazione delle aree di emergenza (attesa, ricovero, ammassamento soccorritori) previste dall’Amministrazione nei territori non a rischio. La seconda parte è relativa agli obiettivi strategici principali e l’organizzazione del sistema di protezione civile. Per garantire il coordinamento di queste attività, il sindaco si avvale, sia in via ordinaria che in emergenza, di figure e strutture identificate all’interno dell’Ente e di componenti e strutture operative ulteriori, compresi i soggetti del Servizio nazionale e regionale della Protezione civile, presenti nel territorio comunale e che a vario titolo partecipano al Piano comunale. Infine, la terza parte è relativa al “modello di intervento” e descrive l’organizzazione e il funzionamento dei vari livelli comunali di comando e controllo in fase sia ordinaria che straordinaria, i flussi della comunicazione interna ed esterna all’amministrazione comunale per l’attivazione del principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale per tutte le attività necessarie compresa l’informazione ai cittadini.