Monticelli (FareCittà): “Quando si parla di aeroporto il Pd si fa sempre negare, organizzino un confronto a Campi”

CAMPI BISENZIO – E’ il capo gruppo della lista FareCittà, Marco Monticelli, a tornare sulla manifestazione di sabato scorso: “E’ stata un successo. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, insieme ai sindaci di Sesto Fiorentino, Calenzano e Carmignano, ha chiaramente e senza ambiguità, ribadito la contrarietà alla nuova pista e a qualunque progetto di espansione della pista attuale, affermando che il Parco della Piana è l’unico progetto adeguato per il nostro territorio. Quelle che hanno pesano sono state le assenze del deputato e segretario regionale del Pd Emiliano Fossi e dell’assessore regionale all’ambiente Monia Monni”.

“I consiglieri di maggioranza a Campi Bisenzio hanno presentato un ordine del giorno, discusso nel consiglio comunale del 14 settembre scorso, in appoggio alla manifestazione del 30 settembre in cui chiedevano ufficialmente risposte ai Ministeri preposti, circa la non attuazione delle prescrizioni precettive, la non attuazione del Piano di contenimento e abbattimento rumore e tutte le altre omissioni che sono sfociate in un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, presentato dalle associazioni, per presunte omissioni di verifica e controllo e autorizzazioni illegittime”.

“Documento che purtroppo non è stato votato dal centrodestra, dimostrando, senza stupirci, che di fatto è favorevole alla pista e neppure dal Pd perché ha definito “una maniera sbagliata” quella di partecipare a una manifestazione radicale che potrebbe far chiudere l’aeroporto”. Il capogruppo di FareCittà è chiaro e aggiunge: “Il Pd campigiano continua a perseverare in una ambiguità ormai ben nota e a seconda delle occasioni si comporta in modo diverso, ci hanno abituati in questi anni a tante giravolte. Hanno tolto la maschera quelli del Pd e non hanno aderito alla manifestazione”.

“Allora il Pd Campigiano, se ha coscienza, organizzi a Villa Montalvo un confronto pubblico fra il segretario regionale Pd, l’assessore regionale Monia Monni, i cittadini e le associazioni contrarie alla nuova pista, così che i campigiani possano finalmente sentire la loro versione, oggi irraggiungibili, visto che quando si parla di aeroporto si fanno opportunamente negare”.