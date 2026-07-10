Morte sul lavoro. Il cordoglio dei sindacati

SESTO FIORENTINO – Cgil Firenze, Cisl Fi-Po, Uil Toscana; Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Firenze esprimono “il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita. In questo momento il nostro primo pensiero va ai suoi cari e ai colleghi”. “Attendiamo – proseguono i sindacati – che […]

SESTO FIORENTINO – Cgil Firenze, Cisl Fi-Po, Uil Toscana; Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Firenze esprimono “il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita. In questo momento il nostro primo pensiero va ai suoi cari e ai colleghi”.

“Attendiamo – proseguono i sindacati – che gli enti competenti accertino con la massima rapidità e chiarezza le cause e la dinamica dell’incidente. Solo quando il quadro sarà definito valuteremo le ulteriori iniziative da intraprendere, a tutela dei lavoratori e della famiglia, che fin da subito avrà tutto il supporto delle nostre organizzazioni. Ricordiamo che ci sono temi che devono restare al centro della prevenzione al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori in particolare nel sistema degli appalti e subappalti. È inoltre fondamentale garantire una manutenzione costante e preventiva dei macchinari: troppo spesso si interviene solo quando si verifica un guasto, mentre i mancati infortuni e le situazioni di rischio sono segnali che devono essere raccolti. La sicurezza deve essere costruita ogni giorno, con prevenzione, organizzazione e investimenti, non solo richiamata dopo l’ennesimo incidente mortale”.